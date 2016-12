Paralimpiadi: l'arco è d'argento

ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di 1500 metri T12 alle paralimpiadi in corso di svolgimento a Londra. L'azzurra, con la guida Andrea Giocondi, ha chiuso con il tempo 4'48"88 nella gara vinta dalla russa Elena Pautova. A conquistare l'argento e' stata invece la spagnola Elena Congost.

CICLISMO PARALIMPICO: VALORI EMATICI ANOMALI, SOSPESO ADDESI

Dopo Fabrizio Macchi, un altro atleta della nazionale paralimpica di ciclismo è stato sospeso dall'attività agonistica ed escluso dai Giochi di Londra 2012. Si tratta di Pierpaolo Addesi, fermato a seguito di una comunicazione arrivata dal presidente della Commissione Tutela della Salute della Federazione ciclismo, Luigi Simonetto. L'atleta era stato sottoposto a controlli ematici, in Italia, prima della sua partenza per la capitale britannica: solo oggi sono arrivati i risultati di quelle analisi, che parlano di valori anomali. A fine agosto il Comitato paralimpico aveva fermato Macchi, che era stato deferito dalla procura antidoping del Coni, che aveva chiesto otto mesi di squalifica perche' sospettato di aver frequentato il dottor Michele Ferrari. ''Si tratta, purtroppo, di un nuovo caso che coinvolge il mondo del ciclismo paralimpico - conferma il Capo Missione, Marco Giunio De Sanctis - dopo quello che ha coinvolto Fabrizio Macchi prima della Paralimpiade, sebbene si tratti di tipologie differenti tra loro. Ci e', infatti, pervenuta, da parte della Commissione per la Tutela della Salute della Federciclismo, una nota nella quale si evidenziavano, a seguito di un controllo effettuato poco prima della partenza dell'atleta per Londra - nell'ambito della politica di tutela per gli atleti di altissimo livello - valori non in linea con i parametri ordinari, che hanno indotto la Commissione stessa a disporre ulteriori accertamenti a carico di Addesi''. L'azzurro avrebbe dovuto gareggiare da domani