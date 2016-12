Us Open: Errani-Vinci ai quarti

- Da colleghe di doppio a rivali per un posto in semifinale agli Us Open:si qualificano in modo incredibile ai quarti dell'ultimo torneo stagionale dello Slam. La Errani ha battuto(n.6 del tabellone) con il punteggio diin 1h55' di gioco. La Vinci si è sbarazzata addirittura di, finalista di Wimbledon e n.2 al mondo:i parziali. Ora spazio a uno storico derby.

L'ennesima grande vittoria della Errani (10 del tabellone) giunge al termine di una dura battaglia, più di quanto non reciti il punteggio. La Kerber, che al secondo turno si era sbarazzata di Venus Williams, nel primo parziale si trova in due occasioni a due punti dal set (sul 5-4 e sul 6-5). L'azzurra, però, è brava a issarsi fino al tiebreak, in cui si fa annullare due set point prima di chiudere 7-5. All'inizio della seconda frazione, la tedesca sembra crollare di fronte alle variazioni di Sara, ma recupera fino al 3-3. E' l'ultimo sussulto. La Errani bissa il successo ottenuto ai quarti di Parigi, dove aveva superato la tedesca 6-3, 7-6.

Grazie a questo risultato, l'emiliana fa un bel passo in avanti verso la qualificazione al Master di Istanbul di fine anno, al quale partecipano le migliori otto giocatrici della stagione. Al momento la Errani è settima nella Race, la classifica stagionale, e ottava (best ranking, al momento scavalca Stosur e Wozniacki) del ranking Wta che tiene conto dei risultati degli ultimi 12 mesi. Il suo 2012 è eccezionale per costanza di rendimento: quattro tornei vinti (Acapulco, Barcellona, Budapest e Palermo), finale al Roland Garros, quarti agli Australian Open e ora quarti agli Us Open.

Dove, gioco del destino, incontrerà l'amica e collega di doppio Roberta Vinci (n.20 del seeding). La tarantina, reduce da una serie positiva senza precedenti sul cemento americano (prima di New York ha vinto il torneo di Dallas), si è divorata la polacca Radwanska con una facilità a tratti disarmante. La Vinci scatta fortissimo e chiude il primo set con un facile 6-1. Robertina si spinge fino al 3-1 anche nel secondo parziale, prima di subire il controbreak dell'avversaria e l'aggancio sul 3-3. La svolta nel decimo game, quando la Radwanska - a corto di energie e con qualche problema di mobilità - crolla nel momento decisivo. Consegnando all'Italia un derby storico e almeno una tennista in semifinale a New York.