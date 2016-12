Nadal, altri due mesi di stop

foto SportMediaset Correlati Roddick, ritiro dopo gli Us Open 15:50 - Altri due mesi di stop per Rafa Nadal, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro che lo ha già costretto a rinunciare a fare il portabandiera della Spagna alle Olimpiadi di Londra e a partecipare agli Us Open. Ad annunciarlo su twitter lo stesso maiorchino, che darà dunque forfait anche per la semifinale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti, in programma dal 14 al 16 settembre. Nadal comunque sta meglio e non dovrà essere operato. - Altri due mesi di stop peralle prese con un infortunio al ginocchio sinistro che lo ha già costretto a rinunciare a fare il portabandiera della Spagna allee a partecipare agli. Ad annunciarlo su twitter lo stesso maiorchino, che darà dunque forfait anche per la semifinale dicontro gliin programma dal 14 al 16 settembre. Nadal comunque sta meglio e non dovrà essere operato.

"Ho perso le Olimpiadi e gli Us Open, i due dei tornei più importanti dell'anno e ho davvero voglia di giocare - ha detto Nadal, numero 2 del tennis mondiale - Mi sento meglio dopo l'incontro con i miei medici e sono lieto che l'evoluzione delle ultime settimane sia stata positiva e che l'operazione sia stata evitata,. Continuerò a lavorare con il programma che i medici hanno stabilito per essere in grado di giocare al più presto possibile in buone condizioni".