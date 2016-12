Alonso: "Il podio era possibile"

Fernando Alonso vede sfumare anche il sogno del record di gare a punti (si ferma a 23, contro le 24 di Schumacher), che commenta così: "Un po' mi dispiace Michael è rimasto l'uomo record è difficile batterlo anche su queste cose, proverò a batterlo prossimamente".



Con lo stop nel GP del Belgio, lo spagnolo perde il suo vantaggio su Webber e Vettel: "Penso che non sia un problema, sapevamo che il distacco non sarebbe stato sempre così largo, però vedendo le ultime due gare dominate dalla Mclaren Hamilton potrebbe essere più pericoloso di Vettel e averlo a 47 punti è una buona notizia".



Il prossimo appuntamento sarà quello di casa per la Ferrari sul circuito di Monza, e Alonso si carica: "Sono fiducioso, corriamo a casa, una motivazione extra, la Ferrari va sempre forte a Monza percheé tiriamo fuori il 101 per cento e sono sicuro che sara' un buon weekend".



Con il quinto posto finale, Felipe Massa tiene alta la bandiera della Ferrari: "Sicuramente una buona gara. Un risultato importante dopo essere partito 14°. Non sono molto contento perché ero partito bene, prima dell'incidente, avevo superato le Red Bull e un'altra macchina, ma poi mi sono spostato a sinistra e mi hanno sorpassato tantissime macchine. Ho recuperato e arrivare quinto è stato positivo".

Anche il brasiliano pensa alla prossima sfida di Monza: "Una pista diversa dalle altre, abbiamo pacchetti diversi, bisogna aspettare e vedere, sarebbe fantastico avere una macchina forte lì e fare una grande gara davanti ai nostri tifosi".