Pezzutto, ping pong d'argento

- Prosegue a vele spiegate la marcia dell'Italia nel medagliere delledi, nel tennistavolo, ottiene l'nella gara individuale femminile di classe 1-2. In finale, l'azzurra si è dovuta arrendere alla cinese, che si è imposta per 3-0. Sempre in vantaggio per tutto il match, la Liu ha chiuso con i parziali di 11-8, 11-8, 11-5. Nel nuoto,conquista ilnei 100 dorso S11.