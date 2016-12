Button:"Vincere qui è speciale"

foto SportMediaset

16:33

- Tanta soddisfazione perche ha trionfato, dominando dal primo giro, nel GP del Belgio : "Questo circuito è speciale per tutti i piloti, per la sua storia, per il percorso. Vincere a Spa partendo dalla pole e rimanere in testa per tutta la gara è incredibile. Non è stato facile, ringrazio la squadra e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto. Prima di arrivare a Monza ho cercato di divertirmi ed è andata bene".