Vettel: "Una gara un po' pazza"

- Il 2° posto dirilancianella classifica del Mondiale F1: ora è secondo a 24 punti da. Il pilota dellaè naturalmente soddisfatto e, a caldo, commenta: "E' stata una gara un po' pazza: non sono partito bene dopo la prima curva, fortunatamente la strategia è stata fantastica, quella giusta. La macchina è andata bene per tutta la gara: mi sono divertito con molto piloti, in particolare con Schumacher".

Amareggiato, invece, l'altro pilota Red Bull: Mark Webber. L'australiano, settimo al traguardo, ha commentato: "La strategia di Vettel era migliore, era quella che bisognava fare. Ma uno non può saperlo finché non si arriva a fine corsa. Quando ci sono due piloti è normale che ci siano due strategie diverse, ma per me oggi è stato difficile superare, è stato frustrante".

LOTUS, RAIKKONEN: "GARA DIFFICILE"

"E' bello tornare su questa pista, dove ho tanti tifosi. Mi piace molto correre qui, anche se non è stato facilissimo, neanche per il team". Lo ha detto il pilota della Lotus Renault, Kimi Raikkonen, che ha chiuso al terzo posto il Gp del Belgio. "Sono riuscito a fare il massimo e a portare punti per me e per la squadra, ma questa - ha concluso il pilota finlandese - è stata una delle gare più difficili per me, la prossima volta contiamo di fare meglio".