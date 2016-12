Sheryl Crow incastra Armstrong

foto SportMediaset 11:06 - Si aggrava ulteriormente la posizione di Lance Armstrong davanti all'Usada, che ha accusato l'ex-corridore americano di doping: una vicenda che, come è noto, potrebbe costare ad Armstrong la perdita dei suoi 7 Tour de France. Sheryl Crow, cantante ed ex-compagna dell'ex-ciclista, è stata ascoltata come persona informata dei fatti e avrebbe confermato molti dei fatti compromettenti accennati nel suo libro "The Secret Race", uscito negli Usa. - Si aggrava ulteriormente la posizione didavanti all'Usada, che ha accusato l'ex-corridore americano di doping: una vicenda che, come è noto, potrebbe costare ad Armstrong la perdita dei suoi 7cantante ed ex-compagna dell'ex-ciclista, è stata ascoltata come persona informata dei fatti e avrebbe confermato molti dei fatti compromettenti accennati nel suo libro, uscito negli

La relazione fra la Crow e Armstrong divenne pubblica nel 2003, dopo il divorzio del texano dalla moglie Kristin, e la coppia ha condiviso le ultime due vittorie al Tour quando, secondo l'accusa, il sistema basato sul doping messo su dal ciclista era ormai consolidato. Tanto che Floyd Landis e Tyler Hamilton, due ex compagni di Armstrong che hanno testimoniato contro di lui davanti all'Usada, hanno raccontato che l'appartamento di Girona in cui il texano viveva con la Crow era qualcosa a meta' tra una centrale di distribuzione di sostanze proibite e un magazzino per sacche di sangue, da qui l'interrogatorio della cantante.