F1: Button vince a Spa, fuori Alonso

Vincere a Spa, dopo aver firmato la pole , vale una laurea con lode. Il "paracarro"dimostra così di essere un freddo combattente, stratega perfetto, in una weekend difficilissimo che ha messo in crisi un po' tutti i big. Isono stati una cavalcata solitaria, che con un solo pit-stop hanno richiesto grande concentrazione e nervi saldi. Jenson è stato impeccabile, soprattutto nel gestire la risalita di due mastini come. Due driver tosti che hanno messo in pista due prestazioni spettacolari, degnamente concluse sul podio. Per Sebastian una, che con un solo pit-stop dimostra quando il tedesco sia maestro nel gestire l'usura delle gomme. Kimi invece trova il terzo posto con due pit, gestendo alla grande unache come prestazione non sembra certo a livello di McLaren e Red Bull. Vedere il finlandese guidare a gas spalancato tra i sali-scend di Spa, lottando anche con Schumacheer, vale il prezzo del biglietto del GP.Attimi di paura per, che prima si vede passare sul musetto della sua Ferrari la Lotus di un "folle" Grosjean , e poi resta qualche secondo fermo nell'abitacolo per riprendersi dallo shock. Ilè chiaro:e pagherà la(-10 posizioni in griglia), visto che pochi giri dopo si ritira con l'alettone in pezzi. E' però l'entrata killer di Grosjean (Penalizzato) chedi quelle che in Formula 1 non si vedevano da tempo. Il francese stringe lache nulla può (tanto che toglie subito le mani dal volante), se non agganciarsi al retrotreno della Lotus, con entrambe le vetture che vanno a distruggersi addosso alla. Con Lewis che esce tra i detriti e batte l'indice sul casco rivolgendosi a Grosjean: il gesto è inequivocabile "sei pazzo". Uno stop che in classifica mette Hamilton quasi fuori dai giochi mondiali, e permette alle Red Bull di tornare in scia ad Alonso. Tra 7 giorni, quello disarà un GP tiratissimo.. I primi due relativamente incolpevoli, gestiti male nell'uscita del pit-stop che li ha visti creare una situazione di pericolo, rispettivamente con la Sauber e con la Ferrari di Massa. Per, ridotta ad un esercizio di stile senza utilità prima di rientrare ai box. Michael ha letteralmente tagliato la strada a Seb, quando poteva lasciarlo passare e rientrare senza rischi al cambio gomme.porta laa bordo del podio, tenendo dietro con relativa facilità la. Mentre Felipe si ritrova a lottare praticamente con tutti i piloti in pista, ritrovandosi al posto sbagliato, con qualche difficoltà da superare quasi ad ogni giro. Alla fine centra un quinto posto onesto, che però lascia il rammarico per cosa avrebbe potuto fare Alonso con la stessa Rossa. Discorso identico perche deve fare di più se davvero vuole restare in lotta per il titolo. Infine il weekend dei 300 GP in carriera di Schumacher si chiude con un settimo posto, spettacolare per lo show offerto in pista e la rimonta dal 13°. Anche se è un po' triste vedere Michael lottare nelle retrovie - ricorando i fasti del passato sul tracciato di Spa - soprattutto quando Raikkonen lo passa in salita all'esterno a tutta velocità. Praticamente il sorpasso dell'anno. Tutto questo mentre l'altra, chiudeva una gara amara in undicesima piazza.