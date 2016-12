F1: Button centra la pole in Belgio

firma la pole del, in 1:47.573. L'inglese dellapartirà accanto a(Sauber), e davanti a(Lotus) e(Sauber).(Ferrari) è quinto grazie alla retrocessione di(Williams, da 3° a 6°), mentre(McLaren) è 7°, data la penalità di(Red Bull, da 7° a 12°) per avere sostituito il cambio.(Red Bull) è 10°,(Mercedes) 13° e(Ferrari) 14°.

Dopo il diluvio di venerdì, i dati a disposizione dei team per l'assalto alla pole erano davvero pochi. Per questo la Ferrari aveva scelto di dedicare il turno del sabato mattina per "studiare" le gomme e mettere insieme una strategia. Un lavoro analogo fatto dagli avversari, nell'ottica di una qualifica impegnativa e ricca di mille insidie. Tanto che Vettel, Schumacher e Massa sono stati i primi illustri piloti finiti fuori dalla Q3. Intrappolati in un Q2 dove la retrovia dei "soliti noti" ha beffato alla grande i big.

Nel dettaglio lode alle Sauber, con Perez che all'ultimo tentativo si mette dietro, o meglio accanto, in terza fila, Alonso. Mentre Kobayashi si piazza comodamente al secondo posto, tenendo dietro la Williams di Maldonado e la Lotus di Raikkonen. Detto che il curriculum di Kimi lo candida anche per il podio di Spa. Il disastro in casa Red Bull è invece completato da Webber, 7° in qualifica, ma spedito al 12° posto per il cambio nuovo montato sulla sua vettura. Un regalo che l'australiano fa ad Hamilton, che si mette dunque "stizzito" alle spalle di Alonso.

La prestazione opaca di Lewis, stona con gli applausi del pubblico belga che sono tutti per l'altra McLaren, quella di Button. Ovvero il poleman di giornata che quando le cose si fanno complicate riesce sempre a distinguersi dal gruppo. Tanto che Jenson è stato l'unico dei big a girare, ripetendosi, sul 47" alto. Un tempo che riecheggia come un grido di battaglia, tra i boschi e i sali-scendi di questo mitico tracciato, tutto da percorrere a gas spalancato.

Aggiornamento: Penalizzazione di tre posizioni in griglia per Pastor Maldonado (Williams) che scivola dalla seconda fila con il terzo tempo, alla terza con il sesto. Il pilota venezuelano è stato punito per aver ostacolato la Force India di Nico Hulkenberg nel corso della Q1 delle qualifiche del Belgio. In virtù di tale decisione presa dai commissari di gara, guadagnano una posizione Kimi Raikkonen che con la Lotus partirà dalla seconda fila con il terzo tempo; Sergio Perez che con la Sauber scaterrà dalla quarta e Fernando Alonso, quinto con la sua Ferrari, proprio davanti a Maldonado.



La griglia di partenza del GP del Belgio