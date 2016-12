US Open: Fognini, c'è Roddik

Questa volta sono bastati tre set a Fabio per far suo il match contro il 29enne spagnolo di La Roda, numero 69 del ranking e capace nel 2010 di battere Nadal a Bangkok proprio sul cemento. Come all'esordio il tennista 25enne ligure ha messo in mostra un'ottima condizione fisica rendendosi protagonista di alcuni splendidi recuperi. Sicuro nel gestire e quasi sempre comandare gli scambi, bravissimo a spezzare il gioco al momento giusto con alcune smorzate da applausi, lucido nel presentarsi a rete quando ne ha avuto l'occasione. Insomma una prestazione di ottimo livello.

Nel primo set Fabio ha centrato il break al settimo game, anche aiutato da due doppi falli di Garcia-Lopez cui l'azzurro metteva molta pressione rispondendo con grande aggressività, per poi chiudere in sicurezza al proprio turno di servizio. Break in apertura anche di secondo set, poi sul 2-1 l'unico piccolo passaggio a vuoto dell'azzurro: un paio di diritti spediti in rete e contro break dello spagnolo. Sul 4-4, al terzo tentativo, Fognini ha ancora strappato il servizio al rivale per poi imporsi. Senza storia il terzo set: due break al primo e al settimo game con un Garcia-Lopez sempre più confuso e 62 finale in scioltezza senza permettere all'avversario di rientrare in partita. Per Fabio è la prima qualificazione al terzo turno dello slam newyorkese, dove nelle precedenti quattro partecipazioni aveva ottenuto solo un secondo turno lo scorso anno.

"E' il mio miglior risultato qui agli US Open, era ora - ha poi detto l'azzurro nella conferenza post match - nonostante il punteggio netto a mio favore in campo non è mai facile. Garcia-Lopez al primo turno aveva battuto un top ten come Monaco, ma sapevo bene che avevo una buona chance per centrare finalmente il terzo turno agli US Open. Sono stato sempre attento e concentrato, forse potevo spingere di piu' sull'acceleratore nel secondo set dopo aver fatto il break, invece mi sono un po' complicato la vita cedendo a mia volta il turno di battuta e consentendogli di recuperare. Poi nel terzo è andato tutto liscio". La mia classifica attuale (è numero 59, ndr) non mi preoccupa perché so di valere molto di più.

Per Fabio una sfida di grande prestigio e dal sapore particolare in una cornice sicuramente fantastica, peraltro nella domenica che precede il Labour Day che si festeggia lunedì. "Sarà bello giocare contro Roddick, ci conosciamo abbastanza bene, siamo in confidenza. Proprio in questi giorni ci siamo incrociati e abbiamo scherzato. L'ho affrontato solo una volta quest'anno sull'erba a Eastbourne e mi ha battuto 75 al terzo set nei quarti", ha raccontato Fabio, che poi ha aggiunto: "Come affrontarlo? Per prima cosa bisogna rispondere al suo servizio, e non è poco.

Poi una volta che c'è lo scambio dovrò mettergli pressione, fargli giocare più punti che posso. Il pubblico sarà tutto dalla sua parte ma è normale, fa parte dello sport. E poi mi è già capitato a Parigi di avere tutto il pubblico contro quando ho battuto Monfils. E non sono stati teneri...". Fabio è pronto alla sfida e punta agli ottavi: "Andy ha annunciato il ritiro dopo il torneo, quella di domenica potrebbe essere una delle sue ultime partite. Magari proprio l'ultima".