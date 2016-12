Paralimpiadi, oro e doppio record alla Camellini

La campionessa modenese, argento a Pechino, abbassa di oltre un secondo il primato nei 100 metri, fermando il cronometro a 1'07"29, mettendosi dietro l'australiana Mary Fisher (1'09"83) e la cinese Li Guizhi (1'10"25).



All'oro di Cecilia si aggiunge l'argento nell'atletica leggera di Oxana Corso nei 200 T35. L'atleta dell'US Acli 3 Millennio Roma, con il tempo di 33"68 è giunta seconda nella finale vinta dalla cinese Ping Liu con 32"72.



Nono posto nel chilometro da fermo per Andrea Tarlao (1'10"175) con l'oro che va allo spagnolo Alfonso Cabello seguito dal britannico Butterworth e dal cinese Liu Xinyang mentre andando alla canoa, nel due di coppia misto TAMix2x, Daniele Stefanoni e Silvia De Maria finiscono ai ripescaggi come il quattro con LTAMix4+.



Diciannovesimo posto e niente finale per Jacopo Cappelli nella carabina 10 metri SH1 che ha poi visto trionfare il cinese Chao Dong mentre nei 200 misti femminili SM5 vedono Stefania Charioni eliminata nelle batterie nonostante il nuovo primato personale (4'53"25).



Nell'arco, grande impresa di Veronica Floreno che batte 6-2 la coreana Hee Sook Ko e vola ai quarti di finale, così come il portabandiera azzurro Oscar De Pellegrin (6-0 all'americano Russel Wolfe) ed Elisabetta Mijno (7-3 alla ceca Lenka Kuncova).

Ai quarti anche Alberto Simonelli, che si aggiudica il derby con Giampaolo Cancelli, nel Compound Fabio Azzolini si assicura un posto fra i primi otto a spese del connazionale Gabriele Ferrandi (6-5). Niente da fare per Vittorio Bartoli, ko con l'ucraino Taras Chopyk per 7-3, Mariangela Perna si ferma agli ottavi per mano dell'iraniana Zahra Nemati.



Fortune alterne nel tennis tavolo: una sconfitta e una vittoria per Salvatore Caci (Class 4), male Davide Scazzieri (Class 7), netto successo per Michela Brunelli (Class 3) sulla coreana Choi Hyun Ja, poi opposta alla britannica Sara Head è stata sconfitta, mentre nella Class 1-2 Paola Podda, dopo aver battuto l'americana Tara Profit, cede alla cinese Liu Jing, con Pamela Pezzutto, vittoriosa sulla francese Florence Sireau. Sconfitte per Andrea Borgato (Class 1), Maria Nardelli (Class 5) mentre nel basket l'Italia incassa un altro ko, cedendo per 77-51 agli Usa.