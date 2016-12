Pellegrini, ennesimo divorzio

foto SportMediaset Correlati "Pellegrini in tv? Si brucia" 13:00 - Dopo i risultati non brillanti ottenuti all'Olimpiade, Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno deciso di cambiare nuovamente la guida tecnica: Rossetto non sarà più il loro allenatore. Se per Magnini si tratta del primo cambio, non si può dire lo stesso per la nuotatrice che è già alla quarta sostituzione dopo la scomparsa di Castagnetti. Sia Morini che Bonifacenti e, ora, anche Rossetto, non hanno trovato fortuna con Federica. - Dopo i risultati non brillanti ottenuti all'Olimpiade,hanno deciso di cambiare nuovamente la guida tecnica:non sarà più il loro allenatore. Se per Magnini si tratta del primo cambio, non si può dire lo stesso per la nuotatrice che è già alla quarta sostituzione dopo la scomparsa di Castagnetti. Sia Morini che Bonifacenti e, ora, anche Rossetto, non hanno trovato fortuna con Federica.

''Questa mattina ci siamo incontrati in Sardegna con Filippo e il nostro allenatore Rossetto - fa sapere la Pellegrini - abbiamo fatto un'analisi tecnica di quanto successo all'Olimpiade e abbiamo deciso, di comune accordo, che la sua strada, quella di Filippo e la mia seguiranno percorsi diversi''. L'olimpionica di Pechino 2008 comunque precisato che ''tutto si è svolto in un clima consapevole e di assoluta serenità". "A Claudio va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto insieme", ha spiegato Federica.



Chiaro anche il discorso di Magnini sul divorzio dal tecnico azzurro: "Era difficile trovare la strada per arrivare al successo per altri quattro anni: abbiamo deciso così di separarci per ritrovare la scintilla, io come atleta e lui come allenatore". Con Rossetto, Magnini ha lavorato per undici anni, conquistando grandi successi, ma dopo la debacle di Londra tra i due qualcosa si è rotto. Impossibile continuare. Quanto al futuro, né la Pellegrini, né Filippo intendono sbilanciarsi. "Io e Federica decideremo del futuro - ha assicurato Magnini - non voglio precludermi nulla, ma le scelte saranno solo di tipo sportivo".



Una piccola stoccata arriva invece dal tecnico azzurro. "Credo di aver fatto con Filippo un percorso di 11 anni dando tutto ciò che potevo: non potevo dargli di più dal punto di vista tecnico, mentre da quello umano è come un fratello", ha detto Rossetto. "A Federica invece ho dato meno e questo per me è un dispiacere, ma non potevo seguirla nella maniera in cui lei ha bisogno e quindi abbiamo fatto una scelta coraggiosa - ha ammesso -. Venendo a mancare la possibilità di continuare un percorso che poteva essere vincente ho preferito essere coerente e rispettare i ragazzi che hanno bisogno di sfide". "Filippo ha bisogno di novità, e Federica di qualcuno che si possa dedicare a lei in maniera totale: io non voglio spostarmi da Roma e non posso dedicarmi solo a un'atleta per quanto brava e importante", ha concluso l'allenatore.