F1, prove bagnate: piloti ai box

Se una Marussia si piazza davanti a tutti significa che qualcosa non quadra. Senza nulla togliere agli sforzi del team che schiera le monoposto motorizzate Cosworth, la prima giornata della Formula 1 a Spa non è stata certo delle più entusiasmanti. Condizionata da un acquazzone torrenziale, che ha reso troppo allagata e pericolosa la pista belga.

Quindi può sorridere Pic, che racconterà ai nipoti di essersi messo dietro Alonso e compagnia bella, almeno una volta. Con Fernando che ha fatto giusto tre giri nell'arco di un'ora e mezza, tanto per assicurarsi dell'impraticabilità dell'asfalto. Imitato da tutti i big, dove solo Schumacher e pochi altri determinatissimi piloti, tra cui Pic appunto, si sono avventurati nel completare il quarto passaggio.

Due giri invece per Massa, che dopo il fumo apparso dal retrotreno della sua Ferrari nella sessione del mattino, ha approfittato per sostituire il motore prima delle qualifiche. Soprattutto perché per sabato e domenica il meteo dice che le temperature resteranno basse, ma non dovrebbe piovere. O almeno non pesantemente come in questo venerdì grigio, che ha ricordato ai piloti del circus che le vacanze sono proprio finite.

Tutti i risultati delle prove libere del GP del Belgio