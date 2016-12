F1, prove bagnate in Belgio: Kobayashi in testa

- Adiluvia e lasta a guardare. Il giapponeseè stato il più veloce nelle prime prove libere del. Il pilota dellaha girato in 2:11.389 precedendo la, poi le. Quinto(Red Bull), mentresi ferma in nona piazza appena davanti a(Mercedes). Le: solo 4 giri per Alonso, 20°, mentre, 24°.

E' quindi l'australiano Mark Webber, quinto al volante della Red Bull, il migliore tra i big. Mentre le McLaren di Hamilton e Button non vanno oltre la 15.ma e 16.ma piazza. Da segnalare il casco speciale indossato da Schumacher per celebrare il 300° GP della carriera. E' stata invece una mattinata da spettatori, o quasi, per i piloti della Ferrari. Lo spagnolo Fernando Alonso ha completato appena 4 giri, il migliore in 2:40.749. Per il brasiliano Felipe Massa, invece, nessun riscontro cronometrico a causa di un'abbondante fumata uscita dal retro della monoposto, che fa supporre un problema al motore.

