Us Open: Errani al terzo turno

foto SportMediaset 10:59 - Dopo Roberta Vinci, che ha battuto la kazaka Yaroslava Shvedova per 3-6 7-5 7-5, anche Sara Errani passa al terzo turno degli Us Open dopo la vittoria su Vera Dushevina per 6-0 e 6-1. Un successo facile per l'italiana, ottenuta nel giro di cinquanta minuti. "Ho giocate bene, meglio dell'esordio, anche se ancora non mi sento bene tennisticamente", ha commentato la Errani dopo la vittoria. Ora se la vedrà con la russa Olga Puchkova.

Entusiasta la Errani a fine gara: "Siamo al terzo turno e in uno Slam non è male...La mia avversaria mi è sembrata confusa, nel primo game ha addirittura fatto serve and volley...".

Sulla prossima avversaria, la russa Puchkova: "Non la conosco benissimo ma so che gioca piatto e tira forte". Sara Errani è comunque concentrata sulla prossima sfida, pronta a raggiungere l'obiettivo degli ottavi, traguardo mai raggiunto nel major statunitense dove si è fermata per due volte consecutive al terzo turno, nel 2009 e nel 2010.