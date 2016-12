Casey Stoner operato, il rientro si allontana

sotto i ferri e i tempi di recupero si allungano. Il pilota dellaha annunciato l'intervento sue ha detto di volere comunque tornare in pista prima della fine della stagione. L'australiano è stato operato alla caviglia destra infortunata nella caduta a. I tempi di recupero non sono ufficiali, ma si parla di circa due mesi. Stoner potrebbe tornare in pista a(14 ottobre) o una settimana più tardi a

L'intervento chirurgico, effettuato a Sydney, è servito a rimuovere dei frammenti ossei dall’articolazione della caviglia destra e dalla ricostruzioni dei legamenti della stessa. L'operazione è stata eseguita dal team del dott. Lam al North Shore Private Hospital. I dottori sono soddisfatti dell'esito dell'operazione e adesso non non resta che aspettare alcuni giorni per verificare che tutto proceda per il meglio. Stoner ha già lasciato l'ospedale e passerà a casa la convalescenza.

Stoner non si è abbattuto ed è più determinato che mai: "Ho bisogno di concludere la stagione". La sua ultima in MotoGP e nelle corse motociclistiche. Realisticamente il campione del mondo in carica della Honda potrà disputare ancora tre GP (Sepang, Phillip Island e Valencia), al massimo quattro con Motegi.