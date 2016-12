Us Open: goodbye Schiavone, avanti l'Errani

foto SportMediaset 10:22 - Bilancio in chiaroscuro quello del martedì notte del tennis italiano agli Us Open, scattati a Flushing Meadows. Sara Errani, nostra n.1, soffre, ma riesce a piegare la promettente spagnola Muguruza per 6-3, 6-7, 6-1, mentre Francesca Schiavone è già fuori, battuta in due set dalla 18enne statunitense Stephens. Tra gli uomini, débacle di Lorenzi con Djokovic (6-1, 6-0, 6-1), Fognini passa in cinque set con il francese Roger-Vasselin. - Bilancio in chiaroscuro quello del martedì notte del tennis italiano agli, scattati a Flushing Meadows.nostra n.1, soffre, ma riesce a piegare la promettente spagnolaper 6-3, 6-7, 6-1, mentreè già fuori, battuta in due set dalla 18enne statunitense. Tra gli uomini, débacle diconpassa in cinque set con il francese

Il 25enne ligure conferma di essere un lottatore e per la quarta volta in carriera esce vincitore, in un torneo dello Slam, dopo aver perso i primi due set. "E' stata una partita strana - ha raccontato dopo il match - anche nel secondo set ero avanti di un break, ma poi ho finito col perderlo. Sapevo che il mio avversario stava giocando bene ed era molto solido, come spesso mi capita gioco meglio quando vado sotto nel punteggio. Di questo ho discusso anche con il mio coach Perlas. Non e' un caso se di partite cosi' in rimonta ne ho vinte parecchie. Negli Slam giochi tre su cinque e hai piu' tempo per recuperare"



L'azzurro, che al secondo turno raggiunge Flavio Cipolla, affrontera' lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, che a sorpresa ha eliminato l'argentino Juan Monaco, numero 10 del seeding. Semaforo rosso, come da pronostico, per Paolo Lorenzi. Nulla da fare contro Nole Djokovic: il numero 2 del mondo, defending champion, domina sul campo dell'Arthur Ashe Stadium lasciando al senese la miseria di due game: 6-1, 6-0, 6-1 in 73'. Lorenzi era 'inciampato' in Djokovic anche al primo turno dell'Australian Open. E anche a Melbourne aveva raccolto pochissimo (6-2, 6-0, 6-0).



AUTOCRITICA ERRANI

La Errani, testa di serie numero 10, ci ha messo quasi due ore per piegare la 18enne spagnola Muguruza. "La peggior partita dell'anno", ha detto la romagnola, con un giudizio molto severo, dopo il sofferto successo. "Non sentivo la palla, era una giornata no, ma sono stata brava a restare nel match, ad avere pazienza ed a portarla a casa. Ora pero' devo alzare il livello del mio tennis"



E' gia' finita invece l'avventura della Schiavone, battuta da Sloane Stephens in un'ora e 35'. "La differenza l'hanno fatta poche palle, pochi punti - ha detto la milanese- e nel tennis questo conta molto. Io probabilmente sono partita un po' lenta, ma la Stephens ha giocato bene. Peccato perche' avevo recuperato un match che si era messo male, nel secondo set dallo 0-2 ero salita sul 3-2... Li' avrei dovuto fare la differenza".