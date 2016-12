foto SportMediaset Correlati Formula 1: Kubica torna al volante

17:05

GUARDA IL VIDEO

- Grande paura sul circuito olandese didurante le prove di una gara del campionato Touring tedesco. All'uscita dalla pit lane con la sua Mercedes Amg C Coupé,ha agganciato con il suo alettone il tubo per il rifornimento della benzina della postazione davanti a lui, trascinando a terra quattro meccanici. Che sono stati poi ricoverati in ospedale per essere sottoposti a controlli.