Tennis: la Pennetta si opera al polso

foto SportMediaset Correlati Nadal: "Penso solo a guarire" 10:18 - La dura convivenza con i problemi al polso sta per finire: Flavia Pennetta ha deciso di operarsi. La tennista brindisina, alle prese con un infortunio diventato cronico nell'arco del 2012, andrà sotto i ferri il prossimo 3 ottobre a Barcellona. Sarà seguita da Angel Ruiz-Cotorro, lo stesso medico di Rafa Nadal e della federazione spagnola. La Pennetta, a seguito del riacutizzarsi del dolore, ha dato forfait persino agli Us Open. - La dura convivenza con i problemi alsta per finire:ha deciso di operarsi. La tennista brindisina, alle prese con un infortunio diventato cronico nell'arco del 2012, andrà sotto i ferri il prossimo 3 ottobre a Barcellona. Sarà seguita da, lo stesso medico di Rafa Nadal e della federazione spagnola. La, a seguito del riacutizzarsi del dolore, ha dato forfait persino agli Us Open.

I problemi dell'azzurra sono iniziati in primavera, nel corso della sfida di Fed Cup con la Repubblica Ceca. Flavia ha saltato il torneo di Stoccarda, per ripresentarsi a Roma, dove ha raggiunto i quarti ma si è dovuta ritirare nel corso del match con Serena Williams. Poi, in condizioni non esattamente ottimali, è stata eliminata dalla Kvitova al torneo olimpico. Fino al nuovo stop, che le ha impedito di partecipare a Montreal e agli Us Open, ultimo slam stagionale. L'assenza a Flushing Meadows le costerà anche qualche posizione nella classifica Wta, dato che la Pennetta l'anno scorso si è issata fino ai quarti. Adesso, però, una nuova luce in fondo al tunnel: per garantirsi un 2013 da protagonista e senza affanni fisici.