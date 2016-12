MotoGp: Pedrosa si prende le libere

(Honda) conquista ledel GP della, con il tempo di 1:56.858 e precedendo le Yamaha di(+0.053) scivolato senza conseguenze, come anche, 8° a +0.932. Terzo(+0.197) davanti a(+0.357) e(Honda, +0.392). Inedito 6°(Ducati) che contiene il distacco in soli +0.457.7° (Honda, +0.715),9° (ART, +2.327) ed(Pramac, +2.370) chiudono la top ten.

Un Pedrosa così in forma e scatenato probabilmente non lo si era visto mai. Dopo la scelta di Honda di confermarlo come prima guida, Dani ha letteralmente cambiato passo, tornando a vincere e a guidare in modo davvero perfetto. Così dopo il trionfo di Indy, Pedrosa arriva a Brno con la voglia di continuare la sua serie positiva. Piazzando facilmente il giro veloce, già a pochi decimi dal record della pista, e dominando così le prove libere del venerdì. Oltre a far segnare anche la velocità massima di 307,6 km/h, giusto per non farsi mancare davvero niente.

Ma Lorenzo non è lontano, anzi. E' a soli 53 millesimi, con un passo che fa pensare che il maiorchino abbia degli assi nella manica da giocarsi al momento giusto, in qualifica e gara. Anche se l'incognita meteo dice che sul tracciato ceco potrebbe arrivare la pioggia. Il cielo però non preoccupa la pattuglia Yamaha, che piazza tre moto nei primi 4 posti, con Dovizioso e Crutchlow saldamento attaccati ai due leader del mondiale. Anche se Bradl sente da vicino la scia di Cal, restando dietro per soli 35 millesimi. E proprio Stefan è dato dai rumors del paddock come uno dei possibili sostituti di Stoner (assente per l'operazione alla caviglia) per le prossime gare.

E proprio la mancanza di Casey, come quella di Hayden e Barbera, agevola il sesto posto di Rossi. Anche se a onor del vero, Valentino questa volta ci mette del suo e limita il distacco dalla vetta, contenendolo in meno di mezzo secondo. Una bella prova per il ducatista, visto che Elias e Abraham con le altre "rosse" navigano rispettivamente in decima e undicesima posizione. Con Bautista e Spies che sono gli ultimi a girare sotto il secondo di distacco da Pedrosa, mentre il nono posto di Espargaro con la CRT ART, ferma il cronometro a oltre 2"3 dalla vetta. Un preoccupante segnale del disequilibrio tecnico della griglia di questa MotoGP.

Tutti i risultati delle prove libere di Brno