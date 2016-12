MotoGp: Pedrosa subito in testa

foto SportMediaset 12:24 - Dopo il forfait di Casey Stoner, Dani Pedrosa (Honda) si prende la scena nelle prime libere del venerdì in Repubblica Ceca. A Brno, lo spagnolo ha fermato il crono sull'1'57"003, precedendo Jorge Lorenzo (Yamaha) di 146 millesimi. In terza posizione si è piazzato Andrea Dovizioso (+0.186), seguito a ruota dal compagno Crutchlow e da Spies. Per Valentino Rossi (Ducati) solo il settimo tempo a oltre un secondo dal leader. Quattordicesimo Pasini. - Dopo il forfait di(Honda) si prende la scena nelle prime libere del venerdì in. A Brno, lo spagnolo ha fermato il crono sull'1'57"003, precedendo(Yamaha) di 146 millesimi. In terza posizione si è piazzato(+0.186), seguito a ruota dal compagno Crutchlow e da Spies. Per(Ducati) solo ila oltre un secondo dal leader. Quattordicesimo

Alvaro Bautista ha strappato la sesta posizione in 1'57"501, Stefan Bradl è ottavo. Elias, che corre ancora al posto di Barbera con il team Pramac di Ducati, ha chiuso con il 13° tempo, ultimo sotto il muro dei 2' netti. Sedicesimo Pirro, diciannovesimo Petrucci. La sessione è stata sospesa per qualche minuto, con regime di bandiera rossa, per pista sporca. Reduce da Indianapolis, la classe regina ha perso per infortunio, oltre a Stoner, anche Nicky Hayden con la sua Ducati. LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 1 A BRNO

MOTO 2: ESPARGARO FA LA VOCE GROSSA Pol Espargaro ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di libere, classe Moto2, del Gran Premio della Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno, lo spagnolo della Kalex ha fermato il cronometro a 2'03"084, precedendo per 167 millesimi lo svizzero Thomas Luthi. Terzo tempo, ma a mezzo secondo, per Simone Corsi su FTR (2'03"584), quinto Andrea Iannone (+0"542), più indietro Claudio Corti (22esimo).