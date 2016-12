Doping, il dottor Ferrari inguaia 70 atleti

- Dopo il clamoroso casouna nuova bufera legata al doping si sta per abbattere sullo sport italiano, e non solo. Sarebbero circa una settantina gli atleti indagati a, tutti dopo aver incontrato il medico, inibito dall'incontrare tesserati. E' questa, secondo Panorama, la svolta dell'indagine della magistratura italiana. La maggior parte sarebbero ciclisti, anche paralimpici tra cui il corridore

Al settimanale Panorama, inoltre, lo stesso Michele Ferrari avrebbe dichiarato che a un incontro con Schwazer era presente anche Carolina Kostner, andata a vedere una sua gara. Il marciatore avrebbe poi interrotto i rapporti con Ferrari con una mail dell'aprile 2011.

Una tempesta doping che potrebbe abbattersi anche sul mondo della paratletica, con le Paraolimpiadi di Londra vicine. Tra i frequentatori di Ferrari anche Fabrizio Macchi, il ciclista su strada italiano. Quest'ultimo, però, avrebbe già smentito, spiegando di conoscere il medico solo tramite sua figlia, la quale avrebbe fatto una tesi in scienze motorie su di lui.

Tutti gli atleti, anche amatori, potrebbero andare incontro alla squalifica soltanto per i loro rapporti con Ferrari e tra questi non mancano i rappresentanti dell'atletica leggera, dal triathlon alla maratona, che avrebbero partecipato agli stage organizzati dal medico in Svizzera e alle Canarie.