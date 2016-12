Tennis,Cincinnati:Federer esagerato

foto SportMediaset

annienta Novak Djokovic per 6-0, 7-6 nella finale dell'Atp Cincinnati e vince il torneo per la quinta volta in carriera (mai nessuno ci era riuscito). Non solo, lo svizzero numero uno al mondo conquista il Master 1000 sul cemento americano senza mai perdere un set, e dimostrando in finale una netta superiorità su un Nole in calo rispetto all'exploit dell'anno 2011. Re Roger consolida così il primo posto nel ranking.