Rossi: "Voglio tornare competitivo"

Senza più la pressione di dover per forza farecommenta più serenamente l'ennesima corsa opaca con la GP12: "E' stata una gara difficilissima. Speravamo di andare meglio, visto che sia in qualifica che nel warm-up avevo girato sull'1:40" alto di passo, invece poi ho sofferto tanto con il caldo. In gara ho provato a stare dietro ai primi, ma la moto mi si è chiusa un paio di volte davanti e quindi ho pensato ad arrivare in fondo e non rifare l'errore di Laguna Seca".Ilammette che anche questa volta i problemi di setting hanno condizionato pesantemente il rendimento in pista: "La gomma dura va bene con temperature più fresche, ma scivola quando inizia a fare caldo, mentre gli altri non hanno di questi problemi e noi non sappiamo il perché. In piste come questa, nelle curve a sinistra siamo anche più lenti del solito. Speriamo di fare meglio nelle piste amiche, dove l'anno scorso sono andato meglio. Quindi già a Brno puntiamo a fare un lavoro migliore, poi andiamo a Misano e speriamo in queste due corse di essere più vicini ai primi"."Non cambia niente. Non è che dalla settimana scorsa il mio pensiero, il mio impegno sia cambiato. Purtroppo facevamo molta fatica già dalla prima gara in Qatar e quindi è difficile promettere di fare qualcosa di importante. Certo ci proveremo, ci sono sette gare e forse avremo un'altra occasione per fare meglio".Il Dottore pensa quindi aprima di qualsiasi altra cosa: "Non sono sicuro che la Yamaha sia la moto più forte... Non mi sembra che la Honda vada poi malissimo! Inoltre Lorenzo è un grande pilota, è costante, non sbaglia mai, porta a casa sempre il massimo, parte quando l'ha steso Bautista. Adesso però io devo pensare a me stesso, ad essere veloce e competitivo, poi potremo pensare anche a Lorenzo".