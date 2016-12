Hamilton-McLaren, rinnovo vicino

foto SportMediaset

e lasono vicini al rinnovo del contratto. La lunga sosta estiva del campionato di F1 è servita anche per parlare di mercato e a Woking sono ormai sicuri che il pilota inglese resterà con loro. “Siamo molto vicini a chiudere. In questi giorni stiamo lavorando per trovare una base favorevole per tutte le parti, perchè è quello che desideriamo entrambi”, ha detto il managing director della McLaren,