MotoGP, le ultime libere a Stoner

- Dopo aver lasciato il venerdì a Dani Pedrosa,si è rimesso davanti a tutti nella terza sessione di prove libere della. L'australiano della Honda ha fatto segnare il miglior tempo finora in 1'39"182, precedendo di quasi due decimi il compagno di team. Terzo Ben Spies con la prima della Yamaha, davanti a Bradl e Dovizioso. Ancora indietro, settimo. Valentino Rossi è ottavo e migliore delle Ducati.

Nonostante qualche problemino ancora con la sua moto numero 1, Stoner si è confermato come l'uomo da battere, almeno sul giro singolo. Da quello che si è visto sinora, per la pole position sarà una battaglia tra Honda ufficiali, con Pedrosa che è apparso l'unico in grado di stare vicino al campione del mondo. Che la RC213V si trovi bene su questo tracciato lo dimostrano Bradl e Bautista, capaci di stare davanti anche al leader della classifica, Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha faticato parecchio e nel suo ultimo giro è apparso abbastanza nervoso, lasciandosi andare a un gesto di stizza subito dopo il traguardo.

Detto dell'ennesima caduta di Cal Crutchlow, stavolta Vale Rossi ha fatto il suo dovere, risultando il primo dei piloti in sella alla Desmosedici e riuscendo a limare qualche decimo al suo distacco dal vertice, che supera comunque il 1". Nicky Hayden, invece, non è andato oltre la decima posizione. Solo 16° Toni Elias che ha preso il posto dello sfortunato Barbera.

Migliore delle Crt è stata ancora l'Art di Aleix Espargaro, con Mattia Pasini 15°, Michele Pirro 17° e Danilo Petrucci 19°. Chiudono la classifica le wild card americane Steve Rapp e Aaron Yates.