Tennis, Nadal non molla: "Penso solo a guarire"

- Non è un periodo facile per, numero 3 del tennis mondiale, che a causa di un infortunio ha dovuto rinunciare prima alleultimo torneo del Grande Slam stagionale. "Non mi preoccupa la classifica,e tornare a posto con il ginocchio - ha spiegato lo spagnolo - . Attualmente non sono preoccupato di finire quarto o rimanere terzo. L'unica cosa che conta è".

"E' il momento più difficile della mia carriera a livello di infortuni dal 2005 a oggi. Dobbiamo vedere come si evolve la situazione. E' qualcosa di diverso e credo che questo è positivo perché i tendini sono molto migliorati rispetto a tre anni fa", ha aggiunto Nadal.

''Sono triste di non poter partecipare agli Us Open - la sua conferma - perché è un torneo che mi piace, ma non potevo assolutamente rischiare. Ho intenzione di recuperare il più presto possibile, ma tornerà solo quando avrà la garanzia di poter competere al massimo delle mie possibilità''.

Per quanto riguarda il rientro di Nadal, come ha spiegato anche il suo allenatore, lo zio Toni Nadal, si sta lavorando per poterlo avere pronto nella semifinale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti, che si disputerà dal 14 al 16 settembre.