Una pagina per difendere Schwazer

foto SportMediaset 20:32 - "Alex, noi siamo con te". Bernhard Pircher e Roland Klotz hanno comprato una pagina intera del quotidiano "Alto Adige" per dire a Schwazer che loro, assieme a tutti gli amici di Calice di Racines e al Fan Club Schwoz, sono vicini all'atleta altoatesino in queste giornate difficili caratterizzate dallo scandalo doping pochi giorni dalla gara che avrebbe dovuto vedere protagonista il marciatore a Londra 2012.

"Lo volevamo fare prima delle Olimpiadi, poi purtroppo le cose sono andate come sono andate; ma noi, al contrario di tanti personaggi pubblici che a suo tempo erano saliti sul carro del vincitore, restiamo con lui anche in questo momento difficile", ha precisato Pircher. "E' senz'altro vero - si legge nella pagina comprata dagli amici di Schwazer - che Alex 'l'atleta' ha commesso un errore di cui e' sicuramente ed evidentemente pentito; ma questa non è una ragione valida per voltare le spalle all'uomo".