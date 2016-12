Tennis, Nadal salta gli Us Open

foto SportMediaset 20:18 - Prosegue la stagione difficile di Rafa Nadal. Il tennista spagnolo, infatti, dopo aver rinunciato ai Giochi di Londra 2012, ha annunciato che salterà anche il quarto e ultimo torneo del Grande Slam, gli Us Open, in programma da fine agosto a New York. "Devo annunciare che non sono in condizioni di giocare. Ringrazio tutti i tifosi per il loro appoggio", ha scritto su Twitter lo spagnolo, vittima di problemi tendinei alle ginocchia. - Prosegue la stagione difficile di. Il tennista spagnolo, infatti, dopo aver rinunciato ai Giochi di Londra 2012, ha annunciato che salterà anche il quarto e ultimo torneo del Grande Slam, gli, in programma da fine agosto a New York. "Devo annunciare che non sono in condizioni di giocare. Ringrazio tutti i tifosi per il loro appoggio", ha scritto su Twitter lo spagnolo, vittima di problemi tendinei alle ginocchia.

"Sono molto triste ma non potrò giocare lo Us Open quest'anno, devo continuare con il mio programma di recupero per essere pronto a tornare in campo in perfette condizioni fisiche. Voglio salutare tutti i miei fan i particolare i newyorkesi, mi mancherete", ha spiegato il vincitore dell'ultimo Roland Garros, fermo ormai da Wimbledon.