La Ducati riparte da Dovizioso

foto SportMediaset Correlati ROSSI LASCIA LA DUCATI E TORNA IN YAMAHA 16:54 - Due anni. E’ la durata del contratto che legherà Andrea Dovizioso alla Ducati. Una decisione per certi versi scontata che potrebbe significare un deciso cambio di tendenza- imposto da Audi - da parte della squadra. Dovizioso aveva ricevuto un’offerta al rialzo (con il ritocco dell’ingaggio garantito dai soldi dello sponsor Monster) da parte del team Tech3 e la garanzia di poter disporre di una Yamaha più aggiornata e il trattamento da semiufficiale. E’ la durata del contratto che legheràalla Ducati. Una decisione per certi versi scontata che potrebbe significare un deciso cambio di tendenza- imposto da Audi - da parte della squadra. Dovizioso aveva ricevuto un’offerta al rialzo (con il ritocco dell’ingaggio garantito dai soldi dello sponsor Monster) da parte del team Tech3 e la garanzia di poter disporre di una Yamaha più aggiornata e il trattamento da semiufficiale.

Un pacchetto allettante al quale il Dovi ha rinunciato. Se lo ha fatto significa che dalle parti di Bologna sono arrivate garanzie sufficienti per convincerlo. Andrea è un pilota cosiddetto “ortodosso” e il fatto che Audi abbia spinto per il suo ingaggio sottolinea la richiesta ai tecnici di Borgo Panigale del progetto di una moto più morbida e addomesticabile, la base di partenza ideale per Andrea Dovizioso, apprezzato per la sua sensibilità sul fronte del collaudo e dello sviluppo. Insomma siamo alle prese con un nuovo punto di partenza per la squadra e per una sfida stimolante da parte del pilota.