MotoGP, ufficiale il divorzio Rossi-Ducati

Valentino Rossi lascerà la Ducati a fine 2012 e approderà alla Yamaha, con cui ha firmato un biennale. Prima la casa di Borgo Panigale ha ufficializzato l'addio, comunicando che "alla fine del Campionato del Mondo MotoGP 2012 si concluderà il rapporto di collaborazione con Valentino Rossi". Successivamente la scuderia giapponese ha confermato la "firma di Valentino Rossi per il Team Yamaha Factory Racing MotoGP per le stagioni 2013 e 2014".

"Rossi - prosegue la nota della Yamaha - è entrato in Yamaha nel 2004 e ha conquistato quattro titoli di campione del mondo MotoGP con la Yamaha YZR-M1 nel 2004, 2005, 2008 e 2009. In sette anni, ha vinto 46 Gran Premi con la Yamaha prima di lasciare alla fine della stagione 2010. Rossi, attualmente 8/o nel Mondiale 2012, farà coppia con Jorge Lorenzo, che guida attualmente la classifica piloti dopo aver ottenuto cinque vittorie nelle prime dieci prove (la stagione ne conta in tutto 18)". Ducati ha concesso a Rossi di effettuare un test con la Yamaha il 12 novembre a Valencia il giorno dopo il GP. "Abbiamo creato la squadra più forte possibile, un super team che già nel 2008, 2009 e 2010 ci ha permesso di conquistare il titolo piloti, marche e squadre per tre anni consecutivi", ha sottolineato il numero uno di Yamaha Racing, Lin Jarvis.



Poco prima, la stessa Ducati aveva annunciato il divorzio con il 'Dottore': "Ducati fa gli auguri al pilota italiano per le nuove sfide che andrà ad affrontare - si legge nel comunicato - continuando nel frattempo a mettere in campo tutte le sue energie per condividere un finale di stagione in crescita. Le corse fanno parte del DNA Ducati da sempre e, mai come in questo momento, sono parte integrante dello sviluppo del prodotto e del brand di Borgo Panigale, tutto questo in completo accordo con AUDI che condivide la linea strategica dell’azienda legata ad un impegno sempre più concreto e importante nelle competizioni".



Ducati, dopo aver recentemente rinnovato l’accordo con il pilota americano Nicky Hayden "sta completando la definizione della squadra che gareggerà nel Campionato del Mondo 2013, certi di poter contare su team e moto in grado di competere e misurarsi ai massimi livelli".