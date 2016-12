Furusawa: "La Ducati mi ha chiesto aiuto"

foto SportMediaset Correlati Valentino Rossi lascia la Ducati

15:44

- Prima era solo un'indiscrezione, ora è arrivata la conferma dal diretto interessato., l'ex responsabile del reparto corse Yamaha, ha rivelatol'interesse della Ducati.lo ha invitato nell'azienda e gli avrebbe detto: "Vorrei che mi aiutassi a costruire una moto migliore, non importa se ciò mi costerà il posto", come riportagiornalista freelance di KyodoNews su. Furusawa, ora in pensione, ha rifiutato.