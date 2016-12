MotoGP, Rossi firma con la Yamaha

foto SportMediaset Correlati FURUSAWA: "HO DETTO NO ALLA DUCATI" 11:32 - Il comunicato ufficiale sarà diffuso nella mattinata di Ferragosto, ma già oggi possiamo dire con certezza assoluta che nelle prossime 2 stagioni Valentino Rossi correrà con la Yamaha al fianco di Jorge Lorenzo. Una decisione - quella del pilota - maturata nei giorni successivi alla pessima prestazione nel Gran Premio degli Stati Uniti conclusa da Rossi con una brutta caduta all'approccio della curva del cavatappi. - Il comunicato ufficiale sarà diffuso nella mattinata di Ferragosto, ma già oggi possiamo dire con certezza assoluta che nelle prossime 2 stagionial fianco di. Una decisione - quella del pilota - maturata nei giorni successivi alla pessima prestazione nelconclusa dacon una brutta caduta all'approccio della curva del cavatappi.

Insomma dalla Ducati Valentino non ha ricevuto le garanzie tecniche che invocava da mesi, quindi ha considerato la Yamaha come unica alternativa per chiudere in maniera dignitosa la sua carriera nel motomondiale prima di pensare a nuove avventure, che non escludono il suo passaggio alla Superbike.



A gennaio, nel meeting di Madonna di Campiglio, Rossi aveva sottolineato l'intenzione di correre in MotoGP fino al termine del 2014, di qui la durata biennale del contratto che lo legherà alla Yamaha. Con la casa giapponese Rossi ha vinto 46 Gran Premi e 4 titoli mondiali prima di un divorzio maturato per la difficile convivenza con Jorge Lorenzo che nel 2010 vinse il campionato. Ora i rapporti con il pilota spagnolo sono cambiati in meglio. La Ducati ovviamente era già al corrente della decisione e ora dovrà muoversi sul mercato per trovare un pilota da affiancare a Hayden nella prossima stagione. In pole position ci sono Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow. Chiudiamo con una piccola curiosità: sempre il 15 agosto di due anni fa, arrivò a Brno l'annuncio di Valentino in Ducati.