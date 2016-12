Superbike, Guintoli navigatore inglese

conquista la sua seconda vittoria inuscendo indenne dalla roulette di Silverstone. Il francese, appena salito sulla Ducati del team Pata, ha avuto la meglio su Loris Baz (Kawasaki) e Jakub Smrz (Ducati) in una gara-2 condizionata dalla pioggia e dalle cadute, che hanno costretto la direzione corsa a esporre la bandiera rossa a 8 giri dal termine. In ombra Melandri (Bmw), 8°, e Biaggi (Aprilia), 11°. Sesto Checa (Ducati).

Insomma, è stata una giornata pazza quella sul circuito inglese, in cui è successo davvero di tutto. In particolare nella seconda manche, ritardata per permettere alla pioggia, prevista in arrivo, di bagnare la pista e consentire a tutti di montare pneumatici da bagnato. Smrz e Guintoli sono andati subito in fuga, mentre tutti gli altri grandi protagonisti arrancavano nelle zone meno nobili del gruppo. Poi, con l'aumentare dell'acqua, sono iniziate le cadute: Giuliano, Haslam, Badovini, Rea, ma anche Smrz, Checa, e la coppia Kawasaki, Baz e Sykes. Tutti per terra.

Abbastanza per far esporre la bandiera rossa e dimezzare i punteggi. Il caos, però, è continuato anche dopo la bandiera a scacchi, con una classifica che è stata rivoluzionata parecchi minuti dopo la fine e giustamente basata sulle posizioni al giro precedente l'interruzione. Quindi, festa per Baz e Smrz, "graziati" e saliti sul podio nell'ordine, e beffa per Eugene Laverty, sceso al quarto posto con la prima delle Aprilia.

E' andata male anche a Max Biaggi, che è passato dal 7° all'11° posto in una domenica davvero negativa per lui, la seconda consecutiva dopo quella di Brno. Il romano si consola pensando di aver perso solo altri 1,5 punti da un Marco Melandri guardingo, anche se adesso il suo vantaggio sul ravennate è sceso a 10,5 punti. E con quattro gare e otto manche alla fine della stagione, il campionato è completamente riaperto.

LA CLASSIFICA DI GARA-2 A SILVERSTONE