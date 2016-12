Superbike: vince Baz, Biaggi cade all'ultimo giro

Dopo la bandiera rossa al primo giro per pioggia, la partenza è stata ritardata di 40' e la gara è stata dichiarata bagnata. Nel periodo di stop la pista si è asciugata e tutti i piloti, tranne il poleman Smrz, hanno deciso di partire con le gomme slick. Nel finale è tornata la pioggia e i piloti hanno dovuto guidare in condizioni proibitive. I tempi sul giro si sono alzati di 35 secondi e in testa si è formato un gruppone con i piloti che continuavano a scambiarsi le posizioni. Sorpassi mozzafiato e brividi in pista. Melandri ha scelto la via della prudenza, mentre Biaggi ha cercato l'azzardo e l'ha pagata cara. Il pilota dell'Aprilia è caduto all'ultimo giro e Macio gli ha recuperato 9 punti con il settimo posto: campionato sempre più aperto.

Finale emozionantissimo con colpo di scena pochissimi metri dopo il traguardo. Baz, 19enne francese, ha fatto un ultimo giro da brividi e ha preso quel minimo di vantaggio che gli ha permesso di trionfare. Dietro grande lotta tra gli italiani Fabrizio, Badovini e Rea: così sotto la bandiera a scacchi. Poi Badovini ha perso il controllo della sua Bmw in accellerazione ed è finito in terra. Il pilota della Honda Rea non ha potuto evitare la moto di Ayrton e l'ha centrata in pieno. Solo un grande spavento e nessuna conseguenza fisica per i due. Ora tutti in attesa di gara 2 che si annuncia ancora spettacolare.