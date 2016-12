Stoner smonta il fenomeno Marquez

lascerà la sua Honda a, ma prima di farlo, ha voluto mettere in chiaro alcune cose. "Dargli dei consigli? Ogni pilota la pensa a modo suo, e non credo che Marc me ne chiederebbe. Probabilmente si considera già migliore di me, perché ha molta fiducia in sé e nelle proprie abilità, ma credo che dovrebbe calmarsi un po', perché questa categoria non è assolutamente facile", ha detto l'australiano.

Stoner, poi, mette in dubbio il livello della Moto2 che ha proprio in Marquez il suo leader indiscusso. "Non so cosa potrebbe fare in MotoGP, perché non sono sicuro del livello della Moto2. Lui è ad un livello superiore della maggior parte dei suoi rivali, dei quali però non conosco il vero valore. Nessun pilota Moto2 ha finora avuto molto successo in classe regina. Bradl ha ottenuto qualche buon risultato, ma anche sfruttando i ritiri altrui, quindi forse la situazione è parsa migliore di quanto sia effettivamente", ha tirato un'altra stoccata.

Sta di fatto che non sarà un problema del "canguro", visto che lui nel 2013 non correrà. O no? "Potrei sempre tornare se volessi. Forse non a tempo pieno, ma potrei correre qua e là. Mi mancheranno le gare, che sfortunatamente sono solo una piccola parte di questo sport. Mi mancheranno i miei tecnici, persone con le quali mi piace passare del tempo. Sarà triste prendere strade separate".

Adesso c'è un campionato da vincere anche se in pochi credono nella rimonta del campione in carica dopio la caduta in Germania e la giornata-no al Mugello: "Succede sempre, anche l'anno scorso fu così quando non ero in testa alla classifica. Ogni stagione ho un paio di gare negative e le persone si dimenticano facilmente quello che ho ottenuto, che sono campione del mondo e che non mi arrendo facilmente".