"Raikkonen alla Ferrari? No credo"

Kimi Raikkonen ha contribuito a rafforzare le voci su un suo possibile ritorno alla Ferrari e così la Lotus si è affrettata a "blindare" il pilota finlandese, fresco di secondo posto in Ungheria. "Ho letto sui giornali dell'interessamento della Ferrari, ma io non so se Kimi ha in programma di tornare in Ferrari. Confermeremo lui e Grosjean? Sicuramente non vi è alcun motivo per loro di andarsene", ha detto il team principal Eric Boullier.

Sta di fatto che dopo due stagioni senza troppa fortuna nel Mondiale Rally, Raikkonen ha convinto anche gli scettici. Per l'ex campione del mondo del 2007 è già un grande successo visto che in pochi credevano in un suo ritorno ad alto livello, soprattutto con una monoposto che sulla carta non era certo competitiva. E invece adesso si ritrova al centro di voci di mercato che lo vorrebbero addirittura a Maranello al posto di Massa. Non c'è che dire, una bella rivincita, comunque finisca.