Gp di Ungheria, vince Hamilton

ha conquistato per la terza volta in carriera il. Scattato dalla pole position, l'inglese dellaha sempre mantenuto la prima posizione, tremando solo nel finale quandosi è fatto minaccioso negli specchietti. Il finlandese della Lotus ha preceduto il compagno Grosjean. Quarta piazza per(Red Bull) davanti ad(Ferrari), che incrementa il suo vantaggio in classifica su, 8°.9°.

"Qui il segreto è tenere la mente fresca e gestire il degrado delle gomme". Detto e fatto: Lewis Hamilton, che parlava così dopo la pole position, non ha sbagliato l'appuntamento domenicale e ha rispettato le sue previsioni. Ottima gara dell'inglese, che ha un feeling particolare con l'Hungaroring, dove ha trionfato anche nel 2007 e nel 2009. Ginetto ha beneficiato di una McLaren tornata veramente competitiva e qui in Ungheria il team di Woking lo ha dimostrato volando sin dal venerdì mattina, insomma un weekend dominato. E il sogno Mondiale può tornare d'attualità. Sicuramente si va in vacanza con un morale diverso.

Solo nel finale di gara qualche brivido, ma Hamilton non ha perso la calma e ha controllato alla grande il ritorno di Raikkonen. Buona la prestazione del finlandese che, partito quinto, ha chiuso a un secondo dal vincitore. Lotus in palla e anche Grosjean è andato a podio. I due sono stati a lungo i più veloci e hanno dato vita anche all'unico duello della gara sfiorando il contatto. Lotta vera con l'ex ferrarista, che al rientro in pista dopo il cambio gomme, ha spinto fuori pista il francese.

Può sorridere anche Fernando Alonso che si è difeso alla grande. Ottimo quinto posto in previsione Mondiale: il ferrarista ha aumentato il suo vantaggio in classifica sul secondo Webber, ottavo, portandolo a 40 punti. Un buon regalo di compleanno per Nando, che proprio oggi ha compiuto 31 anni: "Un'altra domenica perfetta per il campionato", il commento dello spagnolo. Punticino dopo punticino sta per costruire il suo sogno: è la 23.esima gara consecutiva che finisce a punti. Qua non poteva andare diversamente visto la pista avversa alla vettura di Maranello. Altra gara opaca, invece, per Felipe Massa. Il brasiliano della Rossa dopo una pessima partenza è rimasto immischiato nel traffico e ha chiuso al nono posto.

NELLA PAGINA SEGUENTE LA CRONACA >>>