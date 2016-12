Lorenzo: "Una pole importante"

"Per Yamaha era importante essere in pole qui, ma più importante sarà la gara", spiegala sua qualifica a Laguna Seca . "Nell'ultimo giro ho provato ad andare forte e nell'ultima parte del tracciato ho anticipato l'apertura del gas perché sapevo che qualche centesimo sarebbe stato necessario per fare la pole, ma in gara ci saranno i punti in palio e penso che il ritmo mio, di Casey e Dani sarà molto simile".

Leggermente indispettito per ilè alle prese con qualche problema da risolvere sulla sua Honda : "Ho iniziato il turno con la gomma dura perché le previsioni parlando di molto caldo per la gara, ma non sono riuscito a risolvere i problemi di setting. Con la morbida sono andato più veloce, ma non sono riuscito ad avere pista libera e con una pista da 1'20" questo è molto pericoloso".In prima fila scatterà anche: "Tutti e tre siamo andati molto forte e sicuramente sarà una gara interessante, speriamo di fare il meglio. E' stato un po' difficile fare il tempo in qualifica ed alla fine non sono riuscito a migliorare, ma guardo con fiducia alla gara e spero di fare meglio".