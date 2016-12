F1, Budapest feudo di Hamilton

non lascia spazio agli avversari e conquista la pole position del. A Budapest l'inglese della McLaren chiude con il tempo di 1'20"953, lasciando a quasi mezzo secondo Romain Grosjean con la Lotus. In seconda fila Sebastian Vettel (Red Bull) e Jenson Button (McLaren). Ferrari in difficoltà:è solo sesto, Massa settimo, entrambi alle spalle di Raikkonen (Lotus). Lo spagnolo si consola con l'11° posto di Webber.

Insomma, gli avversari hanno ben poco da recriminare visto che per tutto il weekend, almeno quello delle prove, Hamilton ha dimostrato di avere un passo inavvicinabile per loro. A dire la verità è la McLaren a sembrare particolarmente a suo agio su questa pista e, considerando che in Ungheria superare è tutt'altro che semplice, è chiaro come siano proprio le Frecce d'Argento le grandi favorite per la gara. Sta di fatto che per Hamilton si tratta della 22.a pole in carriera (la terza sul tracciato magiaro), la numero 150 per il team di Woking.

Detto che la Lotus potrà fare da terza incomoda con Grosjean e Raikkonen pronti ad approfittare di eventuali errori, gli unici a sperare di poter mettere i bastoni tra le ruote di Hamilton, saranno Vettel e Alonso. Più il primo forse, perché Fernando, reduce da due pole di fila, è apparso in difficoltà e il distacco di quasi 1" dal vertice dice che il Cavallino dovrà inventarsi qualcosa nella notte per colmare il gap. Colpa anche dall'aver dovuto utilizzare le gomme morbide subito nel Q1.

L'unica consolazione riguarda il fatto che il primo degli avversari nella classifica iridata, Mark Webber, ha fatto ancora peggio, rimanendo fuori dal Q3. Colpa di Bruno Senna che per la prima volta in carriera ha chiuso nella "top 10", nono. Disastro per la Mercedes, con Rosberg 13° e Schumacher 17°. Se saranno due numero fortunati o sfortunati, lo dirà solo il GP.

LA CLASSIFICA DELLE QUALIFICHE

NELLA PAGINA SEGUENTE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE