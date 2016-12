F1, McLaren davanti in Ungheria

davanti anella prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale di F1. All'Hungaroring il più veloce è statocon il miglior tempo di 1'22"821 sul compagno di team Jenson Button, secondo in 1'22"922. Terzo lo spagnolo della Ferrari staccato di poco più di mezzo secondo. Indietro le: 13° crono per Mark Webber (1'25"546), 15° per Sebastian Vettel (1'24"608).

Giovedì sera Hamilton non vedeva l’ora di scendere in pista e si augurava che il tracciato piacesse alla McLaren come piace a lui. Alla mattina eccolo lì davanti a tutti, dopo un lavoro su assetto e long-run, mezzo secondo più veloce del miglior tempo autografato, anche l’anno scorso qui, nella prima sessione. A conferma di quanto il lento circuito ungherese piaccia agli argento c’è Button, secondo a 1 decimo, lo stesso che è sì legato alla McLaren anche per il prossimo anno, ma con un contratto ricco di clausole che lo farebbero sciogliere in caso di effettiva chiamata Ferrari.

A proposito, Alonso tra un’ala anteriore e l’altra è terzo a 5 decimi, con un po’ di sottosterzo e un filo di nervosismo per il traffico, inevitabile su questo pistino. Dietro all’attuale leader del mondiale: Rosberg, Grosjean, Schumacher e Massa, settimo, a 1" da Hamilton, a 5 decimi da Alonso, e un po’ infastidito per le continue domande sul futuro che sembra sempre più rosso sbiadito.

Detto che nessuno ha utilizzato la gomme soft, lasciandole per la sessione del pomeriggio, le Red Bull chiudono a centro gruppo, ma più che rallentate dalle nuove mappature del motore sembrano nascondersi, con la strategia di spingere per due settori di pista e alzare il piede nel terzo. La chiusa scaramantica è della Ferrari che sottolinea come le McLaren sembrino forti in queste prime prove, un po’ come successo a Hockenheim, dove però domenica pomeriggio sappiamo come andò a finire.