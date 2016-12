Cavendish-Wiggins: dominio al Tour

è il primo inglese della storia a vincere il. Il ciclista del team Sky ha conquistato la maglia gialla precedendo in classifica il compagno e gregario Chris Froome e il nostro Vincenzo Nibali (Liquigas). Festa inglese completata da Mark Cavendish.Sugliil campione del mondo non ha avuto rivali e per il quarto anno consecutivo si è aggiudicato la tappa conclusiva grazie a una volata lunghissima.

Che bello vedere la maglia gialla lì davanti all'ultimo km di questo Tour de France a tirare la volata al compagno Cavendish, il campione del mondo che si è messo al suo servizio andando a prendere anche le borracce. Il modo migliore per ringraziare la squadra che si è stretta intorno a lui per tutte queste tre settimane. Da Froome, secondo in generale, a Boasson Hagen passando per Rogers e Richi Porte.

Questa Grande Boucle parla inglese e Cannonball sfreccia a suo modo sui Campi Elisi, come da quattro anni a questa parte. L'iridato si alza sui pedali a 280 metri dal traguardo e nessuno lo riesce ad affiancare. Ne Sagan, che si porta a casa la maglia verde, ne Goss. Il corridore dell'Isola di Man conquista le terza vittoria in questa edizione raggiungendo lo slovacco della Liquigas e Greipel.