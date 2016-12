Superbike: Melandri concede il bis a Brno

si aggiudica anchedel, a Brno, e avvicina il primo posto dinella classifica piloti. Il ravennate, dopo una magica gara-1, si ripete e batte la Kawasaki dicon un sorpasso a due giri dal termine.completa il podio. Buona rimonta iniziale per, ma l'Aprilia non è perfetta e il romano si accontenta della quarta piazza. Il Corsaro guida il Mondiale consu Macio.

Ma è sulla pista di 'casa' che rischia di complicare la sua rincorsa al titolo. Uscito sfiduciato dalla Superpole e da gara-1, Max sfreccia al via della seconda partenza: sfila il gruppone, ma dopo aver faticato col compagno Laverty non riesce a tenere il passo dei migliori. Melandri ci mette un po' per riagguantare Sykes, mentre Checa, alle sue spalle, fa a lungo l'elastico, senza mai riuscire a impensierire la coppia di testa.

A 5 giri dalla fine, Macio sferra il primo attacco, ma nel passaggio successivo prende un'imbarcata con l'anteriore e deve allungare la traiettoria per non finire giù. Melandri però si dimostra in giornata di grazia, riprende a spingere e piazza il colpo vincente a 2 giri dalla conclusione. La prima doppietta stagionale consente al ravennate di accorciare sensibilmente su Biaggi, che esce ammaccato dalla sua Brno: dal +48 della vigilia al +21 attuale, con 5 gare ancora da disputare. Si torna in pista ad agosto: l'Italia si gioca il Mondiale.

LA CLASSIFICA DI GARA-2 A BRNO