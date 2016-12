Alonso: "Che bello vincere in Germania"

- Sul primo gradino del podio di Hockenheim : "Bello vincere in Germania? Non voglio parlare di politica, ma è chiaro che la situazione non è bellissima in Spagna e un pilota spagnolo che vince su una macchina italiana è una cosa fantastica. L'auto era competitiva, sono partito in pole e questo è stato un fattore chiave. Era difficile superare, forse non eravamo i più veloci ma abbiamo mantenuto la posizione".

Alonso guarda la classifica: "La pole mi ha facilitato e sono contento per il campionato, e anche per il ritiro di Hamilton, è stata una giornata perfetta. Ho cercato di sfruttarla nel migliore dei modi ed è andata bene".

Lo spagnolo si dice quindi molto soddisfatto del lavoro fatto dal team del Cavallino: "Siamo riusciti a vincere ancora una gara in cui forse non eravamo i più veloci, ma tutto è andato bene, anche i pit stop. Chi era più minaccioso tra Vettel e Button? Quello che mi preoccupava di più era Vettel soprattutto per il campionato. E' stato incredibile il recupero della squadra, se pensiamo a Jerez a inizio stagione. A Maranello hanno lavorato giorno e notte e dopo 10 gare siamo in testa, è incredibile. Per l'Ungheria non vedo nulla per cui essere pessimisti, non sarà facile ma arriviamo con molta fiducia. Luglio era un mese importante, abbiamo fatto un secondo e un primo posto, vediamo di finire il lavoro in Ungheria".



Non brilla invece la prestazione di Felipe Massa, sotto le attese anche in Germania: "E' stata dura sin dalla partenza. Perdere l'alettone all'inizio non è stato bello, sono stato toccato ho fatto un giro lento, ho dovuto cambiare subito sia la gomma che l'ala, questa è stata una penalizzazione molto grande per la mia gara. Il passo gara era buono a parte i problemi iniziali stavo facendo bene. Quello che mi è successo all'inizio può distruggere un'intera gara".

Infine l'ingegnere di pista di Alonso, Andrea Stella commenta la strategia vincente: "In realta' eravamo abbastanza tranquilli perché Alonso non spingeva al 100% e avevamo ancora un margine per tenere Hamilton dietro, poi per ora i due hanno ottime relazioni in questo periodo e non ero preoccupato".

L'ing. Stella spiega anche la scelta fatta sul fronte delle gomme: "Dopo che abbiamo cambiato le gomme al primo stop tra soft e medie, abbiamo visto che gli altri erano più veloci, poi la macchina ha cominciato a funzionare meglio, abbiamo preso velocità e abbiamo mantenuto il gap. Abbiamo visto che la nostra degradazione era migliore. Per certi versi che dietro Alonso ci fosse bagarre era a nostro favore anche se Button era molto veloce e rischiava di diventare una preoccupazione. Gli ultimi giri di Alonso? Non eravamo sicuri che le gomme tenessero bene e che la macchina tenesse. La realtà dei fatti è stata che hanno avuto più difficoltà gli altri, una bella sorpresa per certi versi è il frutto del lavoro di tante persone in pista e in fabbrica. I dialoghi via radio? Vengono trasmessi molto, diamo informazioni e forse dobbiamo ricorrere a dialoghi un po' più codificati".

Infine, anche il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ringrazia Alonso: "Mi fa enormemente piacere vincere in Germania laddove c'è la passione straordinaria per la Formula 1 e dove c'è il fior fiore dell'industria automobilistica europea. Credo per noi, per la Formula Uno e per l'Italia, sia una bella soddisfazione che la tecnologia italiana, una macchina italiana, trionfi in Germania con un pilota straordinario come Alonso. Godiamoci questa vittoria con l'obbiettivo di mantenere la leadership nel mondiale; abbiamo una gara difficile domenica in Ungheria, ma queste vittorie sono la migliore adrenalina per continuare a spingere e per dimostrare che siamo i migliori come vogliamo essere. Se pensiamo a dove eravamo all'inizio del campionato e se pensiamo a dove siamo oggi, vediamo la dimostrazione che qui lavorano persone straordinarie".