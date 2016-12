Alonso si prende anche Hockenheim

- In testa dal primo all'ultimo giro,vince il. A Hockenheim lo spagnolo della Ferrari tiene a bada(Red Bull) e(McLaren), giunti nell'ordine sul podio dopo un lungo pressing. A fine gara, però, Vettel viene retrocesso in 5.a piazza per il sorpasso irregolare sulla McLaren nel finale. Quindi(Lotus) è 3° davanti a(Sauber). In classificaguida con +34 su

Insomma, adesso sognare il titolo è più che lecito. Perché la Ferrari è riuscita a dare ad Alonso la macchina di cui aveva bisogno per mettere in pista tutto il suo smisurato talento. Perché gli avversari cominciano ad avere paura e questa è la cosa peggiore quando davanti si ha uno come lo spagnolo. I numeri, come la 30° vittoria in carriera, la terza stagionale e i 34 punti di vantaggio in classifica su Webber, il primo degli avversari, fanno solo contorno.

In Germania il team di Maranello e il suo leader maximo sono stati pressoché perfetti. Nemmeno nel finale, quando Button e Vettel si sono fatti sotto dopo una gara da "voyeur", Nando ha tremato e anzi ha pigiato ancora più forte sull'acceleratore, lasciando i due rivali a giocarsi la piazza d'onore. Posizione che Vettel ha ri-strappato a Button, tornato davanti dopo un periodo difficile, con un sorpasso al penultimo giro che lo ha portato oltre il limite della pista, e anche sotto inchiesta da parte della direzione gara. Ma conta poco visto che entrambi hanno perso altri punti nei confronti di Alonso.

E gli altri? Nemmeno esistiti. Kimi Raikkonen, positivo quarto (ma poi sul podio per la penalità a Vettel) dopo qualche bel sorpasso, ha chiuso a 16". Lewis Hamilton è stato messo fuori gioco da una foratura dopo pochi giri che lo ha costretto al ruolo di doppiato (con tanto disturbo al duello Alonso-Vettel) fino al ritiro in pit-lane. Mark Webber è partito ottavo e ottavo è arrivato, mentre le Mercedes sono presto sparite, con Michael Scumacher settimo e Nico Rosberg decimo dopo perlomeno una bella rimonta. De segnalare solo la grande prova di squadra della Sauber, che alla fine ha piazzato Kobayashi e Perez in quarta e sesta piazza.

Dopo la luce di Silverstone, nell'altra metà del box Ferrari è tornata invece l'ombra. Massa si è toccato al via con la Toro Rosso di Ricciardo e con l'alettone anteriore ha perso anche ogni speranza di poter portare a casa punti pesanti, soprattutto per la classifica costruttori. Ma per adesso il Cavallino si accontenterebbe di quella piloti.

La gara si è chiusa solo due ore dopo lo sventolare della bandiera a scacchi, quando è arrivata la doccia fredda per Vettel: penalità con un drive-through retroattivo, che equivale a 20 secondi persi sul tempo all'arrivo. Quindi il tedesco della Red Bull, ha perso il 2° posto finendo 5° e facendo un bel regalo a Raikkonen e Kobayashi. Per Seb significa 110 anziché 118 punti nel campionato piloti, che comunque bastano per resistere in terza piazza alle spalle di Webber e di poco davanti a Raikkonen. Ma questo non basta a consolarlo.

LA CLASSIFICA DI HOCKENHEIM