Tour: Cavendish vince la 18esima tappa

- Il britannicosi è aggiudicato la 18.ma tappa del, da Blagnac a Brive la Gaillarde (222,5 km). L'uomo del Team Sky ha preceduto in volata(Orica-GreenEDGE) e(Liquigas). L'azione travolgente di Cannonball, alla seconda vittoria in questa Grande Boucle, ha spazzato via negli ultimi metri la fuga di Paolini, Hansen e Vinokourov.conserva la maglia gialla.

La tappa ha vissuto gli ultimi chilometri sul filo dell'equilibrio: davanti, a far l'andatura, Luca Paolini con il kazako Vinokourov e l'australiano Adam Hansen; dietro il gruppo, sempre sui 20" di ritardo. Il Gpm di 4.a categoria, a 10 km dalla fine, non riduce il divario. Anzi, i tre battistrada si spingono con un vantaggio esiguo fin sotto lo striscione dell'ultimo km (raggiunti solo da Sanchez, Kloden e Roche). Poi si mette in modo la maglia gialla: Wiggins, nel tentativo di far rientrare il compagno Boasson Hagen sui fuggitivi, si porta dietro anche Cavendish, che sul rettilineo finale esplode e si aggiudica la seconda vittoria di tappa dopo Tournai. Wiggins resta in giallo davanti a Froome e Nibali. Domani la cronometro.

