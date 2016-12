Gp Germania, Alonso: "Mai stato così in forma"

foto SportMediaset 11:45 - Fernando Alonso si prepara al GP di Germania con l'umore al top: "Fisicamente, finora, è il mio anno migliore. E posso dire di non essere mai stato così in forma nella mia carriera. Chiunque sia in testa al campionato non è un fattore importante al momento perché tutto sta cambiando così rapidamente, le posizioni nei fine settimana di gara non sono mai le stesse e c'è sempre un po' di confusione". si prepara alcon l'umore al top: "Fisicamente, finora, è il mio anno migliore. E posso dire di non essere mai stato così in forma nella mia carriera. Chiunque sia in testa al campionato non è un fattore importante al momento perché tutto sta cambiando così rapidamente, le posizioni nei fine settimana di gara non sono mai le stesse e c'è sempre un po' di confusione".

Un Fernando Alonso di buon umore ha incontrato la stampa nel paddock del circuito di Hockenheim per parlare di una stagione che, con il Mondiale ormai prossimo al giro di boa, lo vede in testa al Campionato Piloti: "Mi sto avvicinando a questo Gran Premio nello stesso modo con cui ho iniziato la stagione, cercando di massimizzare quello che abbiamo nelle nostre mani e cercando di testare i nuovi aggiornamenti che abbiamo in vettura, che ci auguriamo possano funzionare. E' vero che le Red Bull sono state forse le più veloci di tutti, non solo nelle ultime due o tre gare, ma già dal Bahrain. Hanno mancato la pole position a Barcellona e Silverstone, ma le rimanenti le hanno fatte tutte loro. Quindi sono sicuramente un po' più avanti in termini di prestazioni e dobbiamo recuperare".



Il pilota spagnolo ha poi sottolineato come quell'unico errore commesso durante le qualifiche di Melbourne sia l'unica cosa che cambierebbe di quest'anno: "In Formula 1 si è probabilmente un pilota migliore ogni anno perché ci si perfeziona e si impara dagli errori, quindi sono sicuro che il prossimo anno andrà ancora meglio. Ma è anche vero che questo campionato è stato finora positivo per noi. Ricordo l'errore commesso in Q2 in Australia dove ho sfiorato l'erba alla prima curva e sono andato in testacoda. Ma a parte quello sbaglio probabilmente non cambierei molte cose di quanto fatto. Ed è una buona notizia perché ci sono sempre errori qua e là. Posso quindi ritenermi soddisfatto delle mie performance".



In termini di forma fisica, Fernando ha inoltre rivelato di non essere mai stato così in forma nell'arco della sua carriera in Formula 1, aggiungendo: "Fisicamente, finora, è il mio anno migliore. Nelle precedenti stagioni è capitato che dovessi correre accompagnato dal dolore, magari alla gamba o alla spalla, ma quest'anno sono stato al 100% in ogni gara. Speriamo che rimanga così. Ovviamente la vita di un pilota non è 'normale' poiché non andiamo in ufficio per otto ore. Ci svegliamo e svolgiamo quattro o cinque ore di allenamento. Qualcosa che mi piace, e posso dire di non essere mai stato così in forma nella mia carriera".