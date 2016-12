Stefano Domenicali nuovo presidente della Lamborghini

Stefano Domenicali passa a Lamborghini . L'ex Team Principal Ferrari è stato nominato nuovo presidente e amministratore delegato della casa automobilistica. Dal 15 marzo prossimo Domenicali lascerà il suo ruolo di Vice Presidente New Business Initiatives di Audi AG e succederà Stephan Winkelmann. "Raccolgo con grande entusiasmo questa importante eredità, con l'impegno di dare continuità ai successi ottenuti da Lamborghini sotto la guida del mio predecessore", ha commentato.

Stephan Winkelmann assumerà l'incarico di Amministratore Delegato di quattro GmbH, il ramo sportivo di AUDI AG.: "Ho guidato l'Azienda per un lungo periodo, cercando di esaltarne il potenziale e di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. I dati di business dimostrano una crescita costante con un evidente sviluppo dei prodotti, dei processi e delle performance in ogni ambito della vita aziendale. Ho avuto, assieme ai miei colleghi del Board, la grande soddisfazione di vedere approvato il terzo modello che si farà a Sant'Agata a partire dal 2018. Questi successi non sarebbero stati possibili senza la passione, la competenza, la creatività e il coraggio che fanno parte del DNA di questa Azienda e soprattutto delle straordinarie persone che vi lavorano. A tutti loro vorrei rivolgere un sentito grazie".