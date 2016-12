Rally, si riparte nel segno di Ogier: suo il Montecarlo

Se il buon giorno si vede dal mattino, sarà un'altra stagione amara per tutti gli avversari di Sebastien Ogier e della Volkswagen. Il francese campione in carica, infatti, ha subito vinto la prima tappa del Mondiale Wrc 2016, il classicissimo Rally di Montecarlo. Ogier non ha avuto rivali, precedendo sul podio il compagno di team Andreas Mikkelsen, secondo a 1'54"5, e la Hyundai di Thierry Neuville, terzo a 3'17"9.